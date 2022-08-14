Фурса рассказал, когда россияне ощутят на себе всю тяжесть санкций

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, работают ли западные санкции против российской экономики.

Об этом он сказал в эфире Вікон.

Так, в июле дефицит бюджета России составлял 33%, и этот показатель будет ухудшаться, ведь для этого есть все предпосылки. А в итоге это приведет к тому, что деньги закончатся.

По словам Фурсы, некоторые российские сенаторы уже предлагают печатать деньги.

– Деньги, конечно, можно печатать. И российские сенаторы предлагают печатать деньги. Но в этом всегда есть неприятные последствия. Именно поэтому в июле мы видели так много заявлений от посланников Путина, говоривших о мире, – отмечает Сергей Фурса.

По его мнению, ситуация в России приближается к катастрофической, ведь рано или поздно в стране нечем будет финансировать расходы. Уже есть дефицит, но все еще есть накопленный профицит прошлых лет.

— Однако это яркая иллюстрация того, что санкции работают. Медленно, но работают, – отмечает Фурса.

По его словам, Путин всячески пытается подавить европейские страны с помощью газа. Однако здесь есть влияние и на саму Россию – страна недополучает бешеные доходы от продажи энергоносителей.

Сергей Фурса считает, что рядовые россияне массово ощутят на себе санкции тогда, когда иссякнет запас прочности российского бюджета, когда производства перестанут поддерживать дотациями.

– Экономика России до конца года будет падать и деградировать. Они прогнозируют падение в четвертом квартале на 10%. Но как в РФ начнут реагировать на это? Если запустят печатный станок, то в России вырастет инфляция. Если не запустят — начнут увольнять людей… Будем видеть, потому что пока россиянам помогает высокая цена на нефть, — отметил инвестиционный банкир.

В июне сообщалось, что впервые за столетие в России случился дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

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