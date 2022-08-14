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Фурса рассказал, когда россияне ощутят на себе всю тяжесть санкций

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Марта Бондаренко редактор ленты

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, работают ли западные санкции против российской экономики.

Об этом он сказал в эфире Вікон.

Так, в июле дефицит бюджета России составлял 33%, и этот показатель будет ухудшаться, ведь для этого есть все предпосылки. А в итоге это приведет к тому, что деньги закончатся.

По словам Фурсы, некоторые российские сенаторы уже предлагают печатать деньги.

– Деньги, конечно, можно печатать. И российские сенаторы предлагают печатать деньги. Но в этом всегда есть неприятные последствия. Именно поэтому в июле мы видели так много заявлений от посланников Путина, говоривших о мире, – отмечает Сергей Фурса.

По его мнению, ситуация в России приближается к катастрофической, ведь рано или поздно в стране нечем будет финансировать расходы. Уже есть дефицит, но все еще есть накопленный профицит прошлых лет.

— Однако это яркая иллюстрация того, что санкции работают. Медленно, но работают, – отмечает Фурса.

По его словам, Путин всячески пытается подавить европейские страны с помощью газа. Однако здесь есть влияние и на саму Россию – страна недополучает бешеные доходы от продажи энергоносителей.

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Сергей Фурса считает, что рядовые россияне массово ощутят на себе санкции тогда, когда иссякнет запас прочности российского бюджета, когда производства перестанут поддерживать дотациями.

– Экономика России до конца года будет падать и деградировать. Они прогнозируют падение в четвертом квартале на 10%. Но как в РФ начнут реагировать на это? Если запустят печатный станок, то в России вырастет инфляция. Если не запустят — начнут увольнять людей… Будем видеть, потому что пока россиянам помогает высокая цена на нефть, — отметил инвестиционный банкир.

В июне сообщалось, что впервые за столетие в России случился дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

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