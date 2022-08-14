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Фурса розповів, коли росіяни відчують на собі увесь тягар санкцій

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Марта Бондаренко редакторка стрічки

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, чи працюють західні санкції проти російської економіки.

Про це він сказав в ефірі Вікон.

Так, у липні дефіцит бюджету Росії становив 33%, і цей показник буде погіршуватися, адже для цього є всі передумови. А у підсумку це призведе до закінчення грошей.

За словами Фурси, деякі російські сенатори вже пропонують друкувати гроші.

– Гроші, звісно, можна друкувати. І російські сенатори пропонують друкувати гроші. Але у цьому завжди є неприємні наслідки. Саме тому у липні ми бачили так багато заяв від посланців Путіна, які говорили про мир, – зауважує Сергій Фурса.

На його думку, ситуація в Росії наближається до катастрофічної, адже рано чи пізно в країні не буде чим фінансувати видатки. Вже є дефіцит, але є накопичений профіцит минулих років.

– Проте це є яскравою ілюстрацією того, що санкції працюють. Повільно, але працюють, – наголошує Фурса.

За його словами, Путін усіляко намагається придушити європейські країни за допомогою газу. Проте тут є вплив і на саму Росію – країна недоотримує шалені прибутки від продажу енергоносіїв.

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Сергій Фурса вважає, що пересічні росіяни масово відчують на собі санкції тоді, коли вичерпається запас міцності російського бюджету, коли виробництва перестануть підтримувати дотаціями.

– Економіка Росії до кінця року буде падати та деградувати. Вони самі прогнозують падіння у четвертому кварталі на 10%. Але як у РФ почнуть реагувати на це? Якщо запустять друкарський верстат, то в Росії зросте інфляція. Якщо не запустять – почнуть звільняти людей… Будемо бачити, бо поки що росіянам допомагає висока ціна на нафту, – зауважив інвестиційний банкір.

У червні повідомлялося, що уперше за століття Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

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