Фурса розповів, коли росіяни відчують на собі увесь тягар санкцій

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, чи працюють західні санкції проти російської економіки.

Про це він сказав в ефірі Вікон.

Так, у липні дефіцит бюджету Росії становив 33%, і цей показник буде погіршуватися, адже для цього є всі передумови. А у підсумку це призведе до закінчення грошей.

За словами Фурси, деякі російські сенатори вже пропонують друкувати гроші.

– Гроші, звісно, можна друкувати. І російські сенатори пропонують друкувати гроші. Але у цьому завжди є неприємні наслідки. Саме тому у липні ми бачили так багато заяв від посланців Путіна, які говорили про мир, – зауважує Сергій Фурса.

На його думку, ситуація в Росії наближається до катастрофічної, адже рано чи пізно в країні не буде чим фінансувати видатки. Вже є дефіцит, але є накопичений профіцит минулих років.

– Проте це є яскравою ілюстрацією того, що санкції працюють. Повільно, але працюють, – наголошує Фурса.

За його словами, Путін усіляко намагається придушити європейські країни за допомогою газу. Проте тут є вплив і на саму Росію – країна недоотримує шалені прибутки від продажу енергоносіїв.

Сергій Фурса вважає, що пересічні росіяни масово відчують на собі санкції тоді, коли вичерпається запас міцності російського бюджету, коли виробництва перестануть підтримувати дотаціями.

– Економіка Росії до кінця року буде падати та деградувати. Вони самі прогнозують падіння у четвертому кварталі на 10%. Але як у РФ почнуть реагувати на це? Якщо запустять друкарський верстат, то в Росії зросте інфляція. Якщо не запустять – почнуть звільняти людей… Будемо бачити, бо поки що росіянам допомагає висока ціна на нафту, – зауважив інвестиційний банкір.

У червні повідомлялося, що уперше за століття Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

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