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Факты / Видео / Украина

Срабатывает тактика тысячи порезов: что сейчас происходит с экономикой РФ

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

Выход российских компаний из российского рынка продолжается. После наступления дефолта о решении продать свои активы в РФ заявили еще несколько из их.

Финансовый аналитик, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире национального телемарафона отметил, что такой выход компаний из России – это важно. По его словам, влияние санкций на российскую экономику – это тактика тысячи порезов.

– Каждый конкретный порез не убивает человека, но если их много, он теряет много крови. То же самое происходит с экономикой и изоляцией России, – объяснил он ведущей программы Вікна Новини Яне Брензей.

Также Сергей Фурса прокомментировал дефолт России по внешнему долгу. По его словам, в РФ все потенциальные последствия дефолта уже есть в результате введения санкций.

Ведь доверие уже потеряно, инвесторы ушли, кредиты никто не дает. Поэтому дефолт России по внешнему долгу – это приятно с точки зрения информационной кампании, это бьет по эго Путина и, возможно, по психическому состоянию россиян. Однако это не сильно ударит по экономике.

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