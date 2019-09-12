Гул от машины мешает спать? Есть ли штрафы и законы о шуме на дорогах

Для любителей громкого звука от своих мотоциклов или автомобилей сейчас в Украине наступает счастливая пора. Полиция за шумные звуки не штрафует, а поймать нарушителей и хотя бы высказать свое недовольство возможности нету. Потому что авто поехало, а раздражение от звука осталось.

В Европе вопросом уровня шума занимаются серьезно, особенно в спальных районах городов. Ведь от этого зависит здоровье и работоспособность людей. Конфликты возникающие между любителями громкого звука и их оппонентами участились.

Мотоцикл у Максима не самый громкий. Такой звук мотора предусмотрел производитель. Однако есть немало байкеров, которые намеренно меняют заводской глушитель. Чтобы двухколесный конь ревел не своим голосом.

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Глушители меняют и на авто. Подобным тюнингом занимается Сергей. Говорит: в последнее время клиентов стало больше. И объясняет почему – в Украине за превышение уровня шума не штрафуют.

Кроме городских гонщиков – слишком грохочут и старые грузовики. В советские времена о комфорте заботились мало. Сейчас из-за этого жители больших городов ежедневно получают стресс от шума. Ведь уровень гула превышает установленные нормы.

Решить проблему, говорят эксперты, могли бы жесткие нормы обязательного техосмотра. В мире это работает именно так. Машину или мотоцикл с модернизированным глушителем не выпустят на дорогу.

В Европейских странах уровень шума на дорогах жестко контролируют. Нарушителей – штрафуют. Украинцы подобные проблемы пока вынуждены решать сами.

К слову, техосмотры в Украине: для кого станут обязательными, штрафы и другие “сюрпризы”.

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