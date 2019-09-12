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Галас від машини заважає спати? Чи є штрафи та закони про шум на дорогах

Для любителів гучного звуку від своїх мотоциклів чи автомобілів нині в Україні наступає щаслива пора. Поліція за галасні звуки не штрафує, а зловити порушників і хоча б висказати своє незадоволення змоги нема. Бо авто поїхало, а роздратування від звуку лишилося.

У Європі питанням рівня шуму займаються серйозно, особливо у спальних районах міст. Бо ж від цього залежить здоров’я і працездатність людей. Конфлікти які виникають між любителями гучного звуку і їх опонентами почастішали.

Мотоцикл у Максима не найгучніший. Такий звук мотору передбачив виробник. Проте є чимало байкерів, які навмисно міняють заводський глушник. Аби двоколісний кінь ревів не своїм голосом.

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Глушники змінюють і на авто. Подібним тюнінгом займається Сергій. Каже: останнім часом клієнтів побільшало. І пояснює чому – в Україні за перевищення рівня шуму не штрафують.

Окрім міських гонщиків – надто гуркотять і старі вантажівки. В радянські часи про комфорт дбали мало. Нині через це  жителі великих міст щодня отримують  стрес від шуму. Адже рівень гулу перевищує встановлені норми.

Вирішити проблему, кажуть експерти, могли б жорсткі норми обов’язкового техогляду. У світі це працює саме так. Машину чи мотоцикл з модернізованим глушником не випустять на дорогу.

У Європейських країнах рівень шуму на дорогах жорстко контролюють. Порушників – штрафують. Українці подібні проблеми поки змушені вирішувати самі.

До слова, техогляд в Україні: для кого стане обов’язковим, штрафи та інші “сюрпризи”.

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