Гарні врожаї та вигідні ціни. Як працює ринок землі у Німеччині

Поки українські депутати готують до другого читання законопроект про відкритий ринок землі, Факти вирішили поцікавитись, як працює цей ринок у Німеччині. Земля в цій країні давно у приватній власності, продають її як власники так і державні компанії.

Земельну ділянка на півночі Німеччини, у федеральній землі Саксонія-Анхальт батько Клауса Ділмана придбав 25 років тому. Тепер у родини 600 гектарів землі, де вирощують пшеницю, жито, та горох. За рік збирають майже 4 тонн кожної культури, землю купували поступово у приватних власників і в держави.

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У Німеччині земля сільськогосподарського призначення коштує в середньому 20-25 тис. євро за гектар. А у густонаселених федеральних землях і там, де ґрунти особливо родючі, вартість може сягати 50-60 тис. євро за гектар. Окрім приватних власників, державну землю в Німеччині продають спеціальні державні компанії.

У Німеччині немає обмежень на купівлю і кількість землі в одні руки. Щоправда, концентрація землі у власності великих аграрних корпорацій тут рідкість. Вони переважно беруть землю в оренду, оскільки так дешевше.

Родина Ділман орендує також земельну ділянку в Україні, неподалік Івано-Франківська і вирощує там пшеницю та овес. Однак переконують, що орендована земля не надійний актив.

З відкриттям ринку землі, інвестиційна привабливість України зросте. Однак, зважаючи на досвід Німеччини, також варто надавати перевагу малим підприємцям, які оброблятимуть власну землю і працюватимуть на благо держави.

Нагадаємо, перед другим читанням до закону про ринок землі додадуть заборону на продаж іноземцям, а також знизять ліміт на продаж землі в одні руки.

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