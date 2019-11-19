200 тыс. га в одни руки не воспринимается обществом – Лещенко о лимите продажи земли

Продолжается подготовка законопроекта О свободноv обращение земли сельхозназначения ко второму чтению. Сейчас активно обсуждают концентрацию земли в одних руках.

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко считает, норма – более 200 тыс. гектаров в одни руки – не воспринимается украинским обществом. Поэтому ко второму чтению ее пересмотрят.

Однако пока не будет полностью заполнен земельном кадастре и не заработает доступное кредитование для мелких аграриев – продажи земли не будет, уверяет Лещенко. Сейчас же рабочая группа работает и над так называемыми предохранителями, чтобы землю покупали исключительно украинцы. И чтобы нельзя было перепродавать.

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Для поддержки отечественных аграриев в бюджете следующего года предусмотрели 4 млрд грн.

К слову, что даст Украине открытый рынок земли.

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