Земли пропало, как два Израиля. Проект Открытая земля поможет выявлять теневые гектары

50 оттенков моратория – так назвали сегодняшнюю презентацию нового проекта Открытая земля в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Вместе с Держгеокадастром и Всемирным банком они разработали спутниковую карту всех посевов в Украине. Это поможет, наконец, сделать учет сельхозземель и ввести цивилизованный рынок.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов называет впечатляющие цифры, и это только так называемые государственные земли, принадлежавшие министерствам, ведомствам и академии наук.

– Из собственности государства исчезло земли, как 2 Израиля, – заявил Милованов.

Первые исследования уже показали, что больше всего незарегистрированной земли в Одесской, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областях. Речь идет о 10-12 млн га земли, находящихся в тени.

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Даже в тестовом режиме Открытая земля выявила нарушения на Киевщине. В Фурсовской общине Белоцерковского района, по данным Геокадастра, участок на 70 га не обрабатывается. Но, как показали съемки со спутника – там в последние годы поля подсолнухов.

За такое нарушение предусмотрен незначительный админштраф – от 340 до 1700 грн. А вот за причиненный ущерб придется заплатить гораздо больше – за один гектар неучтенной земли от одной до двух тысяч гривен.

Когда система будет работать в масштабах всей страны – штрафов будет в разы больше, – говорят разработчики геопортала.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что послы G7 приветствуют запуск процесса открытия рынка земли в Украине.

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