Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Гектари для українців: Милованов пояснив, як працюватиме вільний ринок землі

Тонкощі закону про вільний ринок землі розтлумачують аграріям по всій Україні представники  Міністерства сільського господарства на чолі з керівником відомства.

Одночасно в кількох областях чиновники провели зустрічі з головами ОТГ, селянами та керівниками фермерських господарств. Профільний міністр Тимофій Милованов провів дискусію у Вінниці, запевнивши, що із новим законодавством ринок землі буде прозорий, а ділянки доступні для українського селянина.

Щоправда, аграрії просять закон суттєво доопрацювати. Найбільше їх непокоїть, що багатії зможуть скупити величезні наділи, а дрібні фермери, в яких немає грошей, залишаться без землі.

Читайте: 200 тис. га в одні руки не сприймається суспільством – Лещенко про ліміт продажу землі

Міністр економіки і сільського господарства пообіцяв, що саме завдяки прозорим кредитам, 15% з яких погашатиме саме держава, кожен український сільгоспвиробник зможе купити гектари і працювати на них. Бо саме для цього і впроваджується продаж землі.

Тимофій Милованов запевнив: упродовж 4 років відколи запрацює закон – жоден іноземець не придбає жодного гектара землі. А загалом, це найгостріше питання мають вирішити самі українці на референдумі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проект Відкрита земля допоможе виявляти тіньові гектари.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Землі зникло, як два Ізраїля. Проект Відкрита земля допоможе виявляти тіньові гектари
Реприватизація – це тривожний сигнал для інвесторів – ЗМІ
Посли G7 схвалюють відкриття ринку землі в Україні
Уряд опублікував законопроект для недопуску іноземців до купівлі землі в Україні
Відкриття ринку землі дасть Україні 0,5-1,5% до ВВП – СБ
200 тис. га в одні руки не сприймається суспільством – Лещенко про ліміт продажу землі
У компаній конфісковуватимуть землю, якщо серед засновників знайдуть росіян
Інвестиції у село та робочі місця: що дасть Україні відкритий ринок землі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка