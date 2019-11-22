Гектари для українців: Милованов пояснив, як працюватиме вільний ринок землі

Тонкощі закону про вільний ринок землі розтлумачують аграріям по всій Україні представники Міністерства сільського господарства на чолі з керівником відомства.

Одночасно в кількох областях чиновники провели зустрічі з головами ОТГ, селянами та керівниками фермерських господарств. Профільний міністр Тимофій Милованов провів дискусію у Вінниці, запевнивши, що із новим законодавством ринок землі буде прозорий, а ділянки доступні для українського селянина.

Щоправда, аграрії просять закон суттєво доопрацювати. Найбільше їх непокоїть, що багатії зможуть скупити величезні наділи, а дрібні фермери, в яких немає грошей, залишаться без землі.

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Міністр економіки і сільського господарства пообіцяв, що саме завдяки прозорим кредитам, 15% з яких погашатиме саме держава, кожен український сільгоспвиробник зможе купити гектари і працювати на них. Бо саме для цього і впроваджується продаж землі.

Тимофій Милованов запевнив: упродовж 4 років відколи запрацює закон – жоден іноземець не придбає жодного гектара землі. А загалом, це найгостріше питання мають вирішити самі українці на референдумі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проект Відкрита земля допоможе виявляти тіньові гектари.

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