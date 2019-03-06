Вертолеты от Airbus: обновленные характеристики и зачем Украине

Украина уже имеет контракт о поставке 55 вертолетов – до 2021 года. Сейчас на выставке министр внутренних дел Арсен Аваков с представителями Airbus подписал соглашение о намерениях – Украина не будет платить за новую модификацию модели 145. Для других заказчиков обновления каждой машины будет стоить 800 тыс. евро. Два вертолета 145 модели Киев уже получил, впереди еще восемь.

Благодаря обновленным лопастям, 145 модель может садиться на ограниченном пространстве. Вертолет можно использовать для экстренной эвакуации двух пациентов – раненых или тяжелобольных.

Грузоподъемность – 3800 кг, поэтому 145 модель идеально подходит для правоохранителей, для поисковых и спасательных задач, может быстро доставить 11 пассажиров и пилота.

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Вертолеты настоящие рабочие лошадки – на них можно навешивать дополнительное оборудование.

Украина покупает у Airbus не новы вертолеты, так значительно дешевле. В то же время европейский производитель заменил важнейшие агрегаты и гарантирует долгую службу.

Украина создает единую систему авиабезопасности – это требование современного мира, где ценится и мобильность, и надежность. С флотом в 55 вертолетов, Украина станет третьей по функциональности вертолетной государством Европы.

К слову, в Украине создадут Единую авиационную систему ГСЧС из 55 вертолетов.

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