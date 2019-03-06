Гелікоптери від Airbus: оновлені характеристики і навіщо Україні

Україна вже має контракт про поставку 55 гелікоптерів – до 2021 року. Нині на виставці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з представниками Airbus підписав угоду про наміри – Україна не платитиме за нову модифікацію моделі 145. Для інших замовників оновлення кожної машини коштуватиме 800 тис. євро. Два гелікоптери 145 моделі Київ вже отримав, попереду ще вісім.

Завдяки оновленим лопатям, 145 модель може сідати на обмеженому просторі. Гелікоптер використовуватимуть для екстреної евакуації двох пацієнтів – поранених чи важкохворих.

Вантажопідйомність – 3800 кг, тому 145 модель ідеально підходить для правоохоронців, для пошукових і рятувальних завдань, може швидко доставити 11 пасажирів і пілота.

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Гелікоптери справжні робочі конячки – на них можна навішувати додаткове обладнання.

Україна купує в Airbus не нові гелікоптери, так значно дешевше. Водночас європейський виробник замінив найважливіші агрегати і ґарантує довгу службу.

Україна створює єдину систему авіабезпеки – це вимога сучасного світу, де цінується і мобільність, і надійність. З флотом у 55 гвинтокрилів, Україна стане третьою за функціональністю вертолітною державою Європи.

До слова, в Україні створять Єдину авіаційну систему ДСНС з 55 вертольотів.вертоліти

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