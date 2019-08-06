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Mitsubishi Pajero Sport 2020: обновленные характеристики и цена

Mitsubishi обновила один из своих самых успешных внедорожников – Pajero Sport третьего поколения.

Дизайнеры полностью перекроили переднюю часть – теперь здесь широкие хромированные вставки и зауженные высокие фары. Багажник теперь открывается бесконтактно.

В салоне нового Pajero Sport – новый руль, голосовые помощники и множество электроники. Не трогали только двигатели, по-прежнему предлагают турбодизель на 2 и 4 литра и 180 лошадей и 3-литровый бензиновый на 210 сил.

В продаже Pajero Sport – со следующего года. Цена от $37 тыс.

ЧитайтеЕ-tron GT – Audi представила свой ответ Tesla

К слову, немецкий автобренд Audi представил обновленную модель своего универсала с повышенной проходимостью – A4 Allroad.

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