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Гіперлакшері Hispano Suiza Carmen 2019: характеристики та ціна

Один із найвідоміших іспанських автобрендів до Другої світової війни Hispano Suiza повертається на ринок.

Навесні в Женеві іспанці презентували повністю електричну модель Carmen, що задає новий орієнтир розкоші – гіперлакшері.

Оздоблення на найвищому рівні. Технічні характеристики теж вражають. Два електромотори видають понад тисячу кінських сил і гарантують розгін до сотні всього за три секунди.

Акумулятор на 80 кіловат забезпечить до чотирьохсот кілометрів пробігу.

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Ціни на Carmen стартують з 1,5 млн євро. Планують зробити лише 19 автомобілів.

До слова, Mitsubishi оновила один зі своїх найуспішніших позашляховиків – Pajero Sport третього покоління.

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