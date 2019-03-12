Годують чебуреками всю Каховку: переселенки з Криму відкрили власний бізнес

Дві кримські переселенки в Алушті були науковими співробітницями природного заповідника, а нині взялися смажити чебуреки для жителів Каховки. Сюди переїхали після анексії. Своєю нинішньої справою задоволені і натхненні. Щодня готують по 4 сотні пиріжків та чебуреків.

Після окупації Криму українські патріотки намагалися продовжити наукову роботу. Але Кримський природний заповідник занепав, а моральний тиск став нестерпним. 2016 жінки переїхали до Каховки. Заробляти на оренду житла й утримання дітей вирішили фаст-фудом.

Жінкам пощастило на добрих людей. Волонтери записали їх на тренінги для переселенців. За американські гранти вони придбали обладнання для пекарні.

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У кожної свій мікробізнес. Ірина готує пиріжки і тісто для чебуреків. А Олена їх продає. Кримські страви каховцям до смаку.

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