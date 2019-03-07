Покупатели выстраиваются в очереди: как ветеран АТО создает уникальные куклы

В Киеве ветеран войны, когда вернулся домой, и пройдя реабилитацию после многочисленных ранений, начал создавать кукол, которые как две капли похожи на настоящих детей.

В процессе производства их автор Сергей наносит до 40 слоев краски, прорисовывает каждый сосуд и складочку. А каждый волос будущей куклы – прошивает вручную.

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Кукол легко спутать с живыми детьми, поэтому они быстро покорили сердца многих украинцев и не только. Теперь покупатели выстраиваются в очереди, чтобы и себе заказать такое творение.

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