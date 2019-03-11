Правила здорового питания: чем больше всего злоупотребляют украинцы

Украинцы массово пренебрегают правилами здорового питания. В нашем рационе много картофеля, теста, свинины. Блюдо вкуснее, когда там много соли и сахара.

Следствие такого питания – у каждого 5 ожирение, у каждого второго лишний вес, украинцы в лидерах по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Изменить это просто – надо поменять свой рацион. Употреблять больше овощей, фруктов, зелени, рыбы. Поменьше сладостей, фастфуда, жиров, колбас.

Добавьте малоподвижный образ жизни, красители и консерванты – и почкам, чтобы вивеcти токсины, приходится повышать давление.

Специалисты советуют заменить бутерброд с колбасой зерновым бездрожжевым хлебом с мясом или салом, жареный картофель – на отваренный в мундире, а конфеты – на фрукты.

Читайте: Еда из микроволновки не вредит здоровью – Супрун развеяла популярные мифы

Ранее Факты ICTV писали о секрете растительного мяса. С чего его делают и какие на вкус котлеты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.