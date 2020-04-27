Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Кормят хуже, чем в тюрьме. Как в больницах питаются больные Covid-19

Больным в инфекционных отделениях нечего есть. Жиденький суп на воде, чай отсутствует, кипяток — роскошь, а мяса вообще не было и нет. И это в то время, когда организму нужны силы, чтобы иммунитет мог противостоять коронавирусу. Больных пациентов кормят дешевле, чем заключенных в тюрьмах. При этом самому выйти и что-то купить — невозможно.

С начала апреля больницы по собственному усмотрению решают, сколько давать на питание пациентов. Эти расходы уже входят в тарифы на медицинские услуги. И единственный способ добиться лучшего питания — это пожаловаться на медучреждение в Национальную службу здоровья или Минздрав. Подробнее в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, сколько платят медикам за работу с больными Covid-19.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У 11 пограничников подтвердили коронавирус
У 11 пограничников подтвердили коронавирус
Еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры заболели Covid-19
Еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры заболели Covid-19
Паузу в теннисном сезоне продлят до августа — Marca
Паузу в теннисном сезоне продлят до августа — Marca
Больше, чем в Китае: Россия за сутки зафиксировала более 6 тыс. новых случаев Covid-19
Больше, чем в Китае: Россия за сутки зафиксировала более 6 тыс. новых случаев Covid-19
На Херсонщине не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
На Херсонщине не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
В ВСУ обнаружили еще 6 больных коронавирусом
В ВСУ обнаружили еще 6 больных коронавирусом
Во Львове и Виннице предприниматели согласились выпускать маски и костюмы для врачей
Во Львове и Виннице предприниматели согласились выпускать маски и костюмы для врачей
Постепенное ослабление ограничений: как Европа будет выходить из карантина
Постепенное ослабление ограничений: как Европа будет выходить из карантина

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка