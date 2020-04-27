Кормят хуже, чем в тюрьме. Как в больницах питаются больные Covid-19

Больным в инфекционных отделениях нечего есть. Жиденький суп на воде, чай отсутствует, кипяток — роскошь, а мяса вообще не было и нет. И это в то время, когда организму нужны силы, чтобы иммунитет мог противостоять коронавирусу. Больных пациентов кормят дешевле, чем заключенных в тюрьмах. При этом самому выйти и что-то купить — невозможно.

С начала апреля больницы по собственному усмотрению решают, сколько давать на питание пациентов. Эти расходы уже входят в тарифы на медицинские услуги. И единственный способ добиться лучшего питания — это пожаловаться на медучреждение в Национальную службу здоровья или Минздрав. Подробнее в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, сколько платят медикам за работу с больными Covid-19.

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