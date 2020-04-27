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Факти / Відео / Україна

Годують гірше, ніж у в’язниці. Як у лікарнях харчуються хворі на Covid-19

Хворим в інфекційних відділеннях немає чого їсти. Ріденький суп на воді, чай відсутній, окріп – розкіш, а м’яса взагалі не було і немає. І це у час, коли організму потрібні сили, щоб мати імунітет протистояти коронавірусу. Хворих пацієнтів харчують дешевше, ніж в’язнів у тюрмах. При цьому самому вийти і щось собі купити – неможливо.

Від початку квітня лікарні на власний розсуд вирішують скільки давати на харчування пацієнтів. Ці витрати вже входять до тарифів на медичні послуги. І єдиний спосіб добитися кращого харчування – це поскаржитись на медзаклад до Національної служби здоров’я або МОЗ. Докладніше у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, скільки платять медикам за роботу з хворими на Covid-19.

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