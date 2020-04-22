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Факты / Видео / Украина

Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19

За тяжелую работу с пациентами больными коронавирусом чиновники обещали медикам доплаты в 300% от оклада. Но все оказалось не так, медики в Черкассах до сих пор не получили ничего. Ставка работников на скорой помощи — 3800 грн. Поэтому за полтора часа вызова к инфицированному Covid-19 медик получит примерно 160 грн.

В Ивано-Франковске тоже надеялись на увеличенную медицинскую субвенцию из Киева, но Минздрав написал письмо, чтобы искали деньги на доплаты в местных бюджетах. Но экономика края остановилась. За два месяца город недополучил почти 60 млн грн.

Городской голова и его заместители решили месячную зарплату отдать в так называемый медицинский фонд. Дополнительно для экономии каждый работник горсовета пойдет в двухнедельный отпуск за свой счет. Это позволит сэкономить 7,5 млн грн, их предполагают отдать на апрельские доплаты медикам. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, Минздрав призывает присоединиться к всеукраинской кампании Поддерживаю врачей. Ее символом стала красная лента с узелком, что означает единение и солидарность с украинскими медиками.

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