Голод и “отказ” от гуманитарки. Почему Мадуро пошел против народа Венесуэлы

Саммит, посвященный кризису в Венесуэле, открылся накануне в Колумбии. Участвуют страны группы Лимы. Ее создали в августе 2017 года специально для решения политического кризиса в Венесуэле. Присоединились 12 стран, среди которых Аргентина, Бразилия, Канада. Соединенные Штаты в группу не входят, однако на нынешнюю встречу приехал вице-президент США Майк Пенс.

Группа Лимы поддерживает нового венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Однако прежний правитель Николас Мадуро уступать власть не собирается. Похоже, имея поддержку России, готов воевать против собственного народа.

Уже сотни раненых, есть и погибшие. В Венесуэле, измученные нищетой граждане требуют на границе с Колумбией пропустить грузовики с гуманитарной помощью из США. О ней договорился назначенный парламентом новый глава государства – Хуан Гуайдо.

Мадуро приказал лояльным к нему военным подарок не пропускать. Нескольким машинам удалось, таки попасть на венесуэльские территории. Их пограничники сожгли.

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Доведенные до отчаяния люди наперебой расхватывали, что удалось спасти из огня. А перед тем – в знак протеста демонстративно жгли униформу венесуэльских пограничников. В стране есть поселки, где начался настоящий голод.

Между тем Мадуро говорит, будто гуманитарка из США – это не жест доброй воли, а прикрытие, под которым Вашингтон хочет контролировать Венесуэлу. Зато договорился о гуманитарном грузе от России.

Ранее Мадуро прислал в Москву часть золотого запаса страны, а Россия продала его за миллиард долларов, которые переправила Мадуро, с которым мало кто из мировых лидеров сейчас хочет иметь дело.

Что касается российской гуманитарки, то практика показывает – с прибытием, так называемых, гуманитарных конвоев из России удивительным образом прибывает оружие и патроны. А военную технику россияне уже поставляют армии Мадуро.

Между тем венесуэльцы уже просто не имеют, что есть. Они все массово восстают против Мадуро. На митинги выходят сотни тысяч. И многие уже готовы к радикальным шагам.

К слову, США усилили санкции против Венесуэлы.

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