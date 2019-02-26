Голод і “відмова” від гуманітарки. Чому Мадуро пішов проти народу Венесуели

Саміт, присвячений кризі у Венесуелі, відкрився напередодні у Колумбії. Участь беруть країни групи Ліми. Її створили у серпні 2017-го року спеціально для вирішення політичної кризи у Венесуелі. Приєдналися 12 країн, серед яких Аргентина, Бразилія, Канада. Сполучені Штати до групи не входять, однак на нинішню зустріч приїхав віце-президент США Майк Пенс.

Група Ліми підтримує нового венесуельського лідера Хуана Гуайдо. Однак дотеперішній правитель Ніколас Мадуро поступатися владою не збирається. Схоже, маючи підтримку Росії, готовий воювати проти власного народу.

Вже сотні поранених, є й загиблі. У Венесуелі, змучені злиднями громадяни вимагають на кордоні з Колумбією пропустити вантажівки з гуманітарною допомогою зі Сполучених Штатів. Про неї домовився призначений парламентом новий очільник держави – Хуан Гуайдо.

Мадуро наказав лояльним до нього військовим подарунок не пропускати. Кільком машинам вдалося таки потрапити на венесуельську територію. Їх прикордонники спалили.

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Доведені до відчаю люди навперебій розхоплювали, що вдалося врятувати з вогню. А перед тим – на знак протесту демонстративно палили уніформу венесуельських прикордонників. У країні є селища, де почався справжній голод.

Тим часом Мадуро каже, начебто гуманітарка зі США – це не жест доброї волі, а прикриття, під яким Вашингтон хоче контролювати Венесуелу. Натомість домовився про гуманітарний вантаж від Росії.

Раніше Мадуро надіслав до Москви частину золотого запасу країни, а Росія продала його за мільярд доларів, які переправила Мадуро, з котрим мало хто зі світових лідерів нині хоче мати справу.

Що ж до російської гуманітарки, то практика показує – з прибуттям, так званих, гуманітарних конвоїв із Росії, дивним чином прибуває зброя та набої. А військову техніку росіяни вже постачають армії Мадуро.

Тим часом венесуельці вже просто не мають, що їсти. Вони дедалі масовіше повстають проти Мадуро. На мітинги виходять сотні тисяч. І багато хто вже готовий до радикальних кроків.

До слова, США посилили санкції проти Венесуели.

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