Горять вокзал та молокозавод: вибухи складів боєприпасів під Ічнею

Головне про вибухи військових складів на Чернігівщині. Боєприпаси досі горять.

Військовий арсенал поблизу міста Ічня зайнявся о пів на четверту ранку. Його територія майже 700 гектарів. З них 400 – технічна територія. Вибухи за попередньою інформацією саме на ній. Місцеві розповідають – горять вокзал та молокозавод.

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Снаряд влучив у школу. Міноборони почало евакуацію людей. Вивезли вже близько 10 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 20 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено. Вибухи чути у Ніжині, Батурині та Прилуках.

Минулого року відомий український волонтер Ольга Решетилова написала в соцмережах, що після Балаклії слід очікувати вибухів на військових складах в Ічні Чернігівської області.

Ми сьогодні зв’язалися з громадською активісткою Ольгою в прямому ефірі. Вона сказала, що передбачала вибухи саме у Ічні. Тому що вона займалась досліджуванням подій у Сватовому в 2015 році, де також відбувся вибух складів. В розслідуванні були ознаки теракту. Але версія теракту залишилась не розслідуваною, при чому відбулась серія таких випадків. Протягом ще кількох місяців сталося займання на території складу 72-ої бригади у селі Вершина Запорізької області. Але всі ці провадження були розслідувані окремо. Також займання в Балаклії і Калинівці.

До слова, як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні Диверсія 41%, 53 votes 53 votes 41% 41%

Крадіжка 32%, 41 vote 41 vote 32% 32%

Недбалість 20%, 26 votes 26 votes 20% 20%

Підпал 6%, 8 votes 8 votes 6% 6% Всього голосів: 128 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опубліковано Жовтень, 09 в 10:26



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