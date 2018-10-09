Горять вокзал та молокозавод: вибухи складів боєприпасів під Ічнею
Головне про вибухи військових складів на Чернігівщині. Боєприпаси досі горять.
Військовий арсенал поблизу міста Ічня зайнявся о пів на четверту ранку. Його територія майже 700 гектарів. З них 400 – технічна територія. Вибухи за попередньою інформацією саме на ній. Місцеві розповідають – горять вокзал та молокозавод.
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Снаряд влучив у школу. Міноборони почало евакуацію людей. Вивезли вже близько 10 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 20 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено. Вибухи чути у Ніжині, Батурині та Прилуках.
Минулого року відомий український волонтер Ольга Решетилова написала в соцмережах, що після Балаклії слід очікувати вибухів на військових складах в Ічні Чернігівської області.
Ми сьогодні зв’язалися з громадською активісткою Ольгою в прямому ефірі. Вона сказала, що передбачала вибухи саме у Ічні. Тому що вона займалась досліджуванням подій у Сватовому в 2015 році, де також відбувся вибух складів. В розслідуванні були ознаки теракту. Але версія теракту залишилась не розслідуваною, при чому відбулась серія таких випадків. Протягом ще кількох місяців сталося займання на території складу 72-ої бригади у селі Вершина Запорізької області. Але всі ці провадження були розслідувані окремо. Також займання в Балаклії і Калинівці.
До слова, як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж.
Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні
- Диверсія 41%, 53 votes53 votes 41%41%
- Крадіжка 32%, 41 vote41 vote 32%32%
- Недбалість 20%, 26 votes26 votes 20%20%
- Підпал 6%, 8 votes8 votes 6%6%