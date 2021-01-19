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Готовы ехать за границу за прививкой: ждут ли украинцы вакцину против Covid-19

Пока в мире продолжается процесс массовой вакцинации населения от коронавируса, Украина только ожидает первые партии вакцины.

Несмотря на результаты опроса социологов, согласно которым часть украинцев против прививки, большинство граждан страны с нетерпением ждут старта иммунизации от Covid-19.

Некоторые из них даже готовы поехать за границу для проведения этой процедуры.

Читайте: Мир на грани морального падения: глава ВОЗ о вакцинации против Covid-19

Активно вакцинируются жители страны и от других заболеваний, например, гриппа, столбняка, ветрянки.

По данным ВОЗ, иммунизация помогает предотвратить 2-3 млн смертей ежегодно.

Вакцинация в Украине

По прогнозам Минздрава, вакцинация против коронавируса в Украине должна стартовать уже в феврале 2021 года.

Первыми прививки получат медики и граждане, которые находятся в группе риска.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

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