Готовы ехать за границу за прививкой: ждут ли украинцы вакцину против Covid-19
Пока в мире продолжается процесс массовой вакцинации населения от коронавируса, Украина только ожидает первые партии вакцины.
Несмотря на результаты опроса социологов, согласно которым часть украинцев против прививки, большинство граждан страны с нетерпением ждут старта иммунизации от Covid-19.
Некоторые из них даже готовы поехать за границу для проведения этой процедуры.
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Активно вакцинируются жители страны и от других заболеваний, например, гриппа, столбняка, ветрянки.
По данным ВОЗ, иммунизация помогает предотвратить 2-3 млн смертей ежегодно.
Вакцинация в Украине
По прогнозам Минздрава, вакцинация против коронавируса в Украине должна стартовать уже в феврале 2021 года.
Первыми прививки получат медики и граждане, которые находятся в группе риска.
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