Готові їхати за кордон для щеплення: чи чекають українці на вакцину проти Covid-19
Поки у світі триває процес масової вакцинації населення від коронавірусу, Україна лише очікує на перші партії вакцини.
Попри результати опитування соціологів, згідно з якими частина українців проти щеплення, більшість громадян країни з нетерпіння чекають на старт імунізації від Covid-19.
Деякі з них навіть готові поїхати за кордон для проведення цієї процедури.
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Активно вакцинуються мешканці країни й від інших захворювань, наприклад, грипу, правця, вітрянки.
За данними ВООЗ, імунізація допомагає запобігти 2-3 млн смертям щороку.
Вакцинація в Україні
За прогнозами МОЗ, вакцинація проти коронавірусу в Україні має стартувати вже у лютому 2021 року.
Першими щеплення отримають медики та громадяни, які перебувають у групі ризику.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.