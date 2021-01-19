Готові їхати за кордон для щеплення: чи чекають українці на вакцину проти Covid-19

Поки у світі триває процес масової вакцинації населення від коронавірусу, Україна лише очікує на перші партії вакцини.

Попри результати опитування соціологів, згідно з якими частина українців проти щеплення, більшість громадян країни з нетерпіння чекають на старт імунізації від Covid-19.

Деякі з них навіть готові поїхати за кордон для проведення цієї процедури.

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Активно вакцинуються мешканці країни й від інших захворювань, наприклад, грипу, правця, вітрянки.

За данними ВООЗ, імунізація допомагає запобігти 2-3 млн смертям щороку.

Вакцинація в Україні

За прогнозами МОЗ, вакцинація проти коронавірусу в Україні має стартувати вже у лютому 2021 року.

Першими щеплення отримають медики та громадяни, які перебувають у групі ризику.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

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