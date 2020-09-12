Готовил диверсию и убийство бойцов ВСУ: в Ровенской области поймали агента ФСБ

Служба безопасности Украины поймала агента ФСБ, который готовил диверсию в Ровенской области.

Сообщают, что это был житель Одесской области, который передавал врагу информацию военного характера.

В сентябре он планировал осуществить диверсию и убить бойцов Вооруженных сил Украины. Однако его задержали во время закладки ним взрывного устройства. Ему будут выдвигать обвинения по статьям государственная измена и диверсия.

Также СБУ недавно задержала должностных лиц Полесской таможни, которые организовали коррупционную схему при растаможивании авто и своими незаконными действиями нанесли стране ущерб на сумму более 100 млн грн.