Готував диверсію та вбивство бійців ЗСУ: на Рівненщині зловили агента ФСБ

Служба безпеки України зловила агента ФСБ, який готував диверсію на Рівненщині.

Повідомляють, що це був мешканець Одеської області, який передавав ворогові інформацію військового характеру.

У вересні він планував здійснити диверсію та вбити бійців Збройних сил України. Проте його затримали під час закладення ним вибухового пристрою. Йому висуватимуть звинувачення за статтями державна зрада та диверсія.

Також СБУ нещодавно затримала посадовців Поліської митниці, які організували корупційну схему під час розмитнення авто та своїми незаконними діями завдали країні збитків на суму понад 100 млн грн.

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