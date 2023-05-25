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Алина Суюндукова, Журналист Вікна. Новини

Готовит борщ и пироги: трехлетняя блогерша разрывает соцсети и помогает ВСУ

Трехлетняя Наденька под руководством мамы уже успела стать популярной в соцсетях и даже помогла собрать деньги на ценное оборудование для военнослужащих. Девочка ведет кулинарный блог, где готовят борщ, жарят блины и выпекают пироги.

Снимает и монтирует видео дочери для соцсетей мама Людмила. Женщина признается, играть с кухонными принадлежностями девочка начала давно, больше всего любит месить тесто.

— У меня не занимает много времени то, что мы готовим. Это обычный рецепт. Просто мне к нему надо подготовиться, все насыпать, а потом все это перемыть – после того, как мы все сделали, — признается мама Людмила.

Блог маленькой Нади смотрят даже на фронте. Военные снимают с ней дуэты и присылают подарки. Популярность помогла собрать деньги на дрон для защитников, который уже скоро должен прибыть в Украину.

Людмила говорит: если люди и дальше будут отправлять деньги — продолжат закупать вещи для фронта.

— Сейчас помощь армии — это очень важно. И если у меня есть хоть маленькая возможность, что мы можем помочь, то я очень рада и очень счастлива, — говорит мама девочки.

Надежда хоть пока и не понимает, что такое война, но искренне радуется помощи.

Блогер, Война в Украине, ВСУ
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