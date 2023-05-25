Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ

Трирічна Надійка під керівництвом мами вже встигла стати популярною у соцмережах і навіть допомогла зібрати гроші на цінне обладнання для військовослужбовців. Дівчинка веде кулінарний блог, де готують борщ, смажать млинці та випікають пироги.

Знімає та монтує відео доньки для соцмереж мама Людмила. Жінка зізнається, бавитися з кухонним приладдям дівчинка почала давно, найбільше любить місити тісто.

– У мене не займає багато часу те, що ми готуємо. Це звичайний рецепт. Просто мені до нього треба підготуватися, все насипати, а потім все це перемити – після того, як ми все зробили, – зізнається мама Людмила.

Блог маленької Надії дивляться навіть на фронті. Військові знімають із нею дуети й надсилають подарунки. Популярність допомогла зібрати гроші на дрон для оборонців, який вже скоро має прибути до України.

Людмила каже: якщо люди й далі відправлятимуть гроші – продовжать закуповувати речі для фронту.

– Наразі допомога армії – це дуже важливо. І якщо в мене є хоч маленька можливість, що ми можемо допомогти, то я дуже рада і дуже щаслива, – каже мама дівчинки.

Надія хоч поки й не розуміє, що таке війна, але щиро радіє допомозі.

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