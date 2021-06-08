23 августа украинцы будут отмечать День государственного флага, а 24 августа — 30-летие Дня независимости. Кабмин уже утвердил программу празднования.

Так, ко Дню государственного флага предусмотрено проведение торжественной церемонии поднятия флага Украины с участием президента Владимира Зеленского, руководителей органов государственной власти в Киеве и населенных пунктах, где реализован проект Самый большой государственный флаг Украины, а также в дипломатических учреждениях за границей.

В свою очередь ко Дню независимости предусмотрено проведение:

торжественного заседания Верховной Рады;

торжественного концерта и парада войск по улице Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров);

артиллерийского салюта на Трухановом острове в Киеве.

В то же время в столице на Михайловской площади и Владимирском проезде будет организован статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Также планируется торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на Киевском речном вокзале и Трухановом острове.

День независимости Украины 2021

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, как будет проходить празднование 30-летия Дня независимости Украины. Он сказал, что большой праздник независимости продлится три дня.

Отдельно Зеленский отметил, что на праздник в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая считается первой украинской конституцией.