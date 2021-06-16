Готують новий крок: військові почали репетиції параду до Дня незалежності

Українські військові розпочали підготовку до параду на День незалежності. В окремому президентському полку армійці за два місяці до 30-річчя незалежності відточують свою майстерність, щоб вдало пройти Майданом Незалежності.

Військовослужбовці вчаться синхронно робити трюки зі зброєю та крокувати. Під час параду військові йтимуть коробками з 10-ти шеренг по 10 осіб в кожній.

Кожен рух має бути відточений до автоматизму. До цьогорічного параду військові опанують новий стройовий крок. Щоб взяти участь у параді, армійці пройшли спеціальний відбір.

– Звичайно хвилюєшся, бо це знімають камери, батьки, і звичайно є якась тривога на душі та хвилювання, але після команди кроком руш воно десь зникає, – ділиться відчуттями Старший лейтенант, заступник командира 2-го спеціального батальйону.

День незалежності України

Цього року 24 серпня Україна відзначає 30-річчя незалежності. У травні президент України Володимир Зеленський анонсував військовий парад, а також концерт на НСК Олімпійський.

Також до Дня незалежності Верховна Рада проведе урочисте засідання, а на Трухановому острові у столиці запустять салют. Детальніше про святкування Дня незалежності читайте на Фактах ICTV.

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