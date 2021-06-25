Говорил на украинском и очертил границы Украины: воспоминания о визите Папы Римского

20 лет назад Украину с визитом посетил Папа Римский Иоанн Павел II. В юбилейную дату Факты ICTV решили воссоздать события тех дней.

Иоанна Павла II в Украине тогда сопровождала президентская охрана.

– Во время совещаний Леонид Кучма отмечал, что надо сделать все для максимальной безопасности Папы Римского. Была большая тревога, ведь на Папу постоянно готовили покушения, – вспоминает вице-премьер Украины 1999-2001 годов Николай Жулинский.

Охрана готовилась к приезду Папы полтора месяца.

– Никто понятия не имел, как работать с папамобилем, особенно если учитывать возраст понтифика – более 80 лет, – рассказывает начальник группы охраны Папы Римского Юрий Потейчук.

Именно Юрий, а не какой-то итальянский комиссар полиции, провел все те дни в кабине папамобиля.

Интересно, что сама машина, которой понтифик ездил по миру после покушения на него в начале 1980-х, оказалась неподготовленной к холмам Киева. На улице Богдана Хмельницкого папамобиль начал отставать от кортежа.

Литургию с участием понтифика на аэродроме Чайка под Киевом посетило более 150 тыс. паломников из разных стран.

– Больше всего запомнился огромный энтузиазм на протяжении всего визита Папы Римского. Сотни и сотни тысяч людей, все в приподнятом настроении. Это был настолько светлый человек, что сложно передать! – говорит президент Украины 1994-2005 годов Леонид Кучма.

26-27 июня на львовском ипподроме состоялось две литургии – латинского и византийского обрядов. Их посетило 300 тыс. и 1,5 млн человек соответственно.

– Иоанн Павел II везде говорил на украинском языке. Представьте себе, в его возрасте он специально учился читать тексты на украинском языке, потому что хотел обратиться к Украине на ее родном языке, – отмечает глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

По словам Леонида Кучмы, понтифик знал украинский, потому что история его рода была связана с Украиной.

– Мы говорили с глазу на глаз на украинском языке! У него было такое желание приехать в Украину. Никогда не забуду слова, которые он сказал во время нашей первой встречи: Сын мой, я приехал поддержать твою страну и тебя. А мы все хорошо знаем, какая политическая ситуация в то время была в Украине! И те слова для меня были как эликсир жизни, эликсир веры в будущее, в завтрашний день Украины! – отмечает Леонид Кучма.

Святослав Шевчук добавляет: Папа Римский 20 лет назад очертил границы страны:

– Он поздравил Украину и украинцев от Симферополя до Харькова, и от Донецка до Львова. Можно сказать, что он провозгласил те границы, за которые мы сегодня боремся ценой крови наших солдат.

Начальник группы охраны Папы Римского вспоминает: Иоанн Павел II, проезжая мимо Софии Киевской, очень хотел остановиться, чтобы поклониться святому месту. Но из соображений безопасности символический жест не состоялся.

По убеждению Леонида Кучмы, после визита Папы Римского Украина стала ближе к европейской цивилизации, к Западу.

– И надеюсь, что ближе к Богу, – добавил второй президент Украины.

Фото: Getty Images

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