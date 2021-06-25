Говорив українською та окреслив кордони України: спогади про візит Папи Римського

20 років тому Україну з візитом відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ. У ювілейну дату Факти ICTV вирішили відтворити події тих днів.

Івана Павла ІІ в Україні тоді супроводжувала президентська охорона.

– Під час нарад Леонід Кучма наголошував на тому, що треба зробити все для максимальної безпеки Папи Римського. Була велика тривога, адже на Папу постійно готували замахи, – пригадує віце-прем’єр України 1999-2001 років Микола Жулинський.

Охорона готувалась до приїзду Папи півтора місяці.

– Ніхто й гадки не мав, як працювати з папамобілем, особливо якщо зважати на вік понтифіка – понад 80 років, – розповідає начальник групи охорони Папи Римського Юрій Потейчук.

Саме Юрій, а не якийсь італійський комісар поліції, провів усі ті дні в кабіні папамобіля.

Цікаво, що сама машина, якою понтифік їздив світом після замаху на нього на початку 1980-х, виявилася непідготовленою до пагорбів Києва. На вулиці Богдана Хмельницького папамобіль почав відставати від кортежу.

Літургію за участі понтифіка на аеродромі Чайка під Києвом відвідало понад 150 тис. прочан із різних країн.

– Найбільше запам’ятався величезний ентузіазм протягом усього візиту Папи Римського. Сотні й сотні тисяч людей, усі в піднесеному настрою. Це була настільки світла людина, що складно передати! – говорить президент України 1994-2005 років Леонід Кучма.

26-27 червня на львівському іподромі відбулося дві літургії – латинського та візантійського обрядів. Їх відвідало 300 тис. та 1,5 млн людей відповідно.

– Іван Павло ІІ всюди говорив українською мовою. Уявіть собі, у його віці він спеціально вчився читати тексти українською мовою, бо хотів промовити до України її рідною мовою, – наголошує глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

За словами Леоніда Кучми, понтифік знав українську, бо історія його роду була пов’язана з Україною.

– Ми говорили віч-на-віч українською мовою! У нього було бажання приїхати до України. Ніколи не забуду слова, які він сказав під час нашої першої зустрічі: Сину мій, я приїхав підтримати твою країну й тебе. А ми всі добре знаємо, яка політична ситуація на той час була в Україні! І ті слова для мене були як еліксир життя, еліксир віри в майбутнє, у завтрашній день України! – зазначає Леонід Кучма.

Святослав Шевчук додає: Папа Римський 20 років тому окреслив кордони країни:

– Він привітав Україну й українців від Сімферополя до Харкова, і від Донецька до Львова. Можна сказати, що він проголосив ті кордони, за які ми сьогодні боремося ціною крові наших солдат.

Начальник групи охорони Папи Римського пригадує: Іван Павло ІІ, проїжджаючи повз Софію Київську, дуже хотів зупинитися, щоб вклонитися святому місцю. Але з міркувань безпеки символічний жест не відбувся.

На переконання Леоніда Кучми, після візиту Папи Римського Україна стала ближче до європейської цивілізації, до Заходу.

– І маю надію, що ближче до Бога, – додав другий президент України.

Фото: Getty Images

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