Игра нервов на передовой: как бойцы ООС следят за врагом

На передовой за прошедшие сутки один наш армеец получил ранение – его эвакуировали в военный госпиталь. Всего было четыре обстрела – у Новотроицкого и Водяного.

За минувшие сутки оккупанты били 13 раз – с БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь нет. Но в штабе операции объединенных сил сообщили, что в подразделении Нацгвардии один военный погиб и трое ранены из-за нарушения правил безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Идет следствие.

Окопы в человеческий рост наши бойцы на передовой выкопали самостоятельно. Если в начале лета это была еще так называемая серая зона недалеко от Донецка, то сейчас здесь настоящий укрепрайон бригады Королевской пехоты.

Читайте: Выстрелами выманивают бойцов на открытое пространство – тактика боевиков в зоне ООС

Позиции боевиков видно даже без оптики. Вряд ли те ожидали такой дерзости от наших воинов. Тем более перемирие позволило ускорить темпы строительства укреплений. То, что происходит на фронте, бойцы называют игрой нервов. Часто видят передвижения противника в оптику, но своих огневых позиций украинские армейцы не выдают.

Задача украинских армий – контролировать действия противника. Для этого введено постоянное дежурство на наблюдательных постах. Особенно бдительности не теряют во время так называемого режима тишины – от врага можно ожидать любых провокаций.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг на передовой продолжает провокации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.