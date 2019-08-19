Гра нервів на передовій: як бійці ООС пильнують ворога

На передовій за добу один наш армієць зазнав поранення – його евакуювали до військового госпіталю. Загалом було чотири обстріли – біля Новотроїцького і Водяного.

За минулу добу окупанти гатили 13 разів – з БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойових втрат немає. Але у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що в підрозділі Нацгвардії один військовий загинув і троє поранені через порушення правил безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами. Триває слідство.

Окопи у людський зріст наші бійці на передовій викопали власноруч. Якщо на початку літа це була ще так звана сіра зона неподалік Донецька, то нині тут справжній укріпрайон бригади Королівської піхоти.

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Позиції бойовиків видно навіть без оптики. Навряд чи ті очікували такої зухвалості від наших воїнів. Тим паче перемир’я дозволило пришвидшити темпи будівництва укріплень. Те, що відбувається на фронті, бійці називають грою нервів. Часто бачать пересування противника в оптику, але своїх вогневих позицій українські армійці не видають.

Завдання українських армій – контролювати дії противника. Для цього впроваджене постійне чергування на спостережних постах. Особливо пильності не втрачають під час так званого режиму тиші – від ворога можна чекати будь-яких провокацій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог на передовій продовжує провокації.

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