Беспокоящий огонь и видеофейки: враг на передовой продолжает провокации

На передовой боевики не соблюдают режим прекращения огня. Оккупационные войска из крупнокалиберного пулемета обстреляли пункт пропуска Марьинка. К счастью, никто не пострадал.

Это один из четырех пунктов пропуска на Донбассе. С обеих сторон, вдоль линии разграничения, фронт держат военные. На самой трассе контроль осуществляют пограничники. Именно по ним боевики открыли огонь.

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Специалисты установили: боевики открыли огонь из пулемета ДШК калибра 12,7. Стреляли с террикона под названием Крокодил, что в окрестностях Донецка. Бойцы 24-й бригады еще до объявления перемирия уничтожили там огневые позиции врага, но, очевидно, благодаря режиму тишины боевики начинают восстановление фортификации.

Обстрел КПВВ наших военных не удивил. Несмотря на перемирие, боевики время от времени открывают так называемый беспокоящий огонь. Цель одна – спровоцировать на ответ. Также боевики снимают видео, затем загружают в соцсети и говорят, что украинские военные не соблюдают перемирие.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как для защиты бойцы ООС роют окопы в полный рост.

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