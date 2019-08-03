Выстрелами выманивают бойцов на открытое пространство – тактика боевиков в зоне ООС

На Донецком направлении традиционно – канонада звучала на подступах к Авдеевки и Новоселовки второй. На участке фронта противник вел огонь из пулеметов и гранатометов. Неспокойно и в окрестностях Красногоровки.

Тарас в трубу разведчика следит за противником на крайних позициях в районе Красногоровки. С начала перемирия оттуда слышны лишь одиночные выстрелы. Боевики открывают беспорядочный огонь в нашу сторону – таким образом, пытаются избежать возможного приближения украинских разведчиков к своим позициям.

Но, несмотря на режим тишины на позициях следует быть крайне осторожным. Боевики не отказались от коварной тактики – огнем из стрелкового оружия пытаются выманить военных на открытое пространство, а там может подстерегать снайпер.

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После дежурства армейцы без дела не сидят. Нашли на территории разбитой шахты металлические листы, которыми обшивают боевую машину пехоты.

Машина старше многих бойцов в подразделении, но еще долго будет служить – убеждает командир взвода Игорь. Главное правильный уход и проблем не случится. По боевым свойствам – безотказная. Последнюю дуэль с вражеской машиной эта БМП выиграла.

Не забывают бойцы и о погибших собратьях, в Курахово военные 24-ой бригады организовали футбольный турнир в честь своего боевого товарища на позывной Футболист, который погиб в прошлом году во время штурма вражеских позиций.

К слову, режима тишины как и не было: на фронте продолжаются обстрелы, один раненый.

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