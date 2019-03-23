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Игра, в финале которой обещают кайф: украинские школьники погибают от наркотиков

В Украине дети начинают употреблять наркотики с 12 лет. По опросу, каждый четвертый школьник хотя бы раз был под кайфом. И в статистике смертей – половина подростки.

В частности, в Харькове за последний месяц умерло трое. Оказывается, купить наркотики сейчас можно прямо с мобильного, а поймать торговцев сложно, потому что товар оставляют в так называемых закладках, и никого за руку не схватишь.

Разновидностей этого яда множество – китайские лаборатории придумывают все новые и новые формулы и поставляют их в Украину под видом стиральных порошков.

Закупка наркотиков похожа на квест – получил фото с геолокацией, отправился на указанную улицу, закладка может быть где угодно. В трубе забора, под автомобильной шиной, между бетонной плитой. Для подростков – это еще и игра, в финале которой тебе обещают кайф.

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Наркомания значительно помолодела – самому младшему наркозависимому, который попал в реабилитационный центр, было 11 лет. И как ни странно, для абсолютного большинства родителей то, что их ребенок употребляет наркотики – сюрприз, они отказываются в это верить даже после их смерти.

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