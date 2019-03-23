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Гра, у фіналі якої обіцяють кайф: українські школярі гинуть від наркотиків

В Україні діти починають вживати наркотики з 12 років. За опитуванням, кожен четвертий школяр хоча б раз був під кайфом. І в статистиці смертей – половина підлітки.

Зокрема у Харкові за останній місяць померло троє. Виявляється, купити наркотики нині можна просто з мобільного, а спіймати торговців складно, бо товар залишають у так званих закладках, і нікого за руку не схопиш.

Різновидів цієї отрути безліч – китайські лабораторії вигадують усе нові й нові формули і постачають їх в Україну під виглядом пральних порошків.

Закупівля наркотиків схожа на квест – отримав фото з геолокацією, вирушив на вказану вулицю, закладка може бути де завгодно. У трубі паркану, під автомобільною шиною, між бетонною плитою. Для підлітків – це ще й гра, у фіналі якої тобі обіцяють кайф.

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Наркоманія значно помолодшала – найменшому наркозалежному, який потрапив до реабілітаційного центру, було 11 років. І як не дивно, для абсолютної більшості батьків те, що їхня дитина вживає наркотики – сюрприз, і вони відмовляються в це вірити навіть після їхньої смерті.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю заблокували діяльність міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

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