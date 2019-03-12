Сотрудники СБУ совместно с полицией Израиля блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками.

В Киеве 12 марта задержали гражданина Израиля – главу этого наркокартеля, который прибыл в Украину для так называемого налаживания бизнес-связей.

Мужчина в 2017 году создал в одном из мессенджеров интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотиков и психотропных веществ.

Позже такие каналы он создал и в других соцсетях.

По данным израильской полиции, география деятельности наркокартеля распространялась на страны Южной и Северной Америки, ЕС, Ближнего Востока, Азии и Африки.

На синдикат работало более 13 тыс. человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Сейчас готовится экстрадиция наркобарона в Израиль.

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К слову, отныне официально можно стать специалистом по марихуане, но для этого нужно ехать в Америку, потому что в местных университетах начали готовить специалистов по вопросам каннабиса.

Фото: СБУ