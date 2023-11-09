Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Украинские бойцы на снарядах для Града, приготовленных для врага, часто маркерами пишут послание оккупантам. Чаще всего это надписи с псевдо павших воинов, за которых хотят отомстить наши бойцы.

Искусными движениями бойцы 108 бригады теробороны вкручивают в реактивные снаряды взрыватели. Делают они это в новую установку Партизан-Град – это пусковые трубы для реактивных снарядов на автомобиле.

— Она более мобильная, у большого Града 40 труб, а у нас четыре. Пока они выпустят свои 10-15, мы уже будем вдали от места пуска наших ракет, – рассказывает военнослужащий 108 ОБр ТрО КВН.

Град бьет на 20 км: поражает пехоту, уничтожает технику и разрушает фортификации. Но лучше, говорят военные, когда расстояние до мишени меньше.

17 км – оптимальное расстояние для работы данной установки.

Солдаты пытаются разворачивать реактивные установки как можно быстрее – наводящие артиллерию вражеские “птички” здесь не редкость. В то же время требуется тщательная работа с координатами.

— Смотрим, что часто бывает скопление возле некоторых зданий, они там находятся недалеко от посадок, – делится наблюдениями офицер 108 ОБр ТрО Галл.

Первый выстрел – одиночный, пристрелочный. Такой себе тест и разогрев. А чуть позже – и залп.

— Мы пристреляли машины, у нас они новые были, так что примерно понимаем, как оно летит, – рассказывает офицер 108 ОБр ТрО Галл.

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