Играли со снарядом: в Днепропетровской области от взрыва гранаты пострадали 6 детей

Шестеро детей пострадали в результате взрыва гранаты на Днепропетровщине. Вечером 1 июля дети нашли снаряд на свалке, начали им играть, после чего прогремел взрыв.

Детей сразу перевезли в областную детскую больницу. Их состояние разное, двое в тяжелом состоянии – в реанимации. Полиция уже расследует дело по двум статьям.

Местные жители говорят: дети нашли снаряд на свалке, потом начали его поджигать.

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Все шестеро пострадавших от взрыва детей в больнице. Рядом с ними дежурят родители. Дочь господина Александра – одиннадцатилетняя Юлия приехала в поселок Пашина Балка на каникулы к родственникам.

О трагедии мужчина узнал по телефону. Чтобы не занимать кареты скорых, сам привез ребенка в больницу. У нее – незначительные травмы, но в шоковом состоянии.

Двух тяжелых пациентов оперировали всю ночь, самому молодому раненому всего 5 лет.

Больше всего пострадал 16-летний парень. Именно у него в руках взорвался снаряд. Осколки изрешетили все тело, не удалось сохранить и палец на руке. Парня одновременно оперировали 2 бригады медиков, ему перелили 1,5 литра крови.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследуют дело сразу по двум статьям: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов.

Впереди у детей дополнительные операции и длительный курс реабилитации, в частности, психологической.

Напомним, в поселке Эсхар, Харьковской области, в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны погиб мужчина.

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