Аварийные выходы захламлены, пожарной сигнализации нет – инспекция школ

Нет пожарной сигнализации, неисправные пожарные краны, не заряженные огнетушители. Это типичные нарушения безопасности в украинских учебных заведениях. А еще часто в школах закрыты и загромождены пожарные выходы. Директора объясняют, что им просто негде куда складывать старую мебель, а это может стоить жизни.

Факты ICTV провели пожарную проверку в столичном лицее. Часто именно там, где должны быть выходы для эвакуации в школах складывают разный хлам, потому что других помещений нет, а на окнах вообще отсутствуют ручки.

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Родители учеников говорят, что год назад все было гораздо хуже: неисправная проводка, не было обязательной противопожарной сигнализации.

Сейчас сигнализация есть, огнетушитель – не просроченный, но вот с пожарным краном проблемы.

Часто из директоров просто берут обязательства, чтобы все исправить и взимают штраф.

Управление образования часто отмалчивается, а именно оно должно выделять деньги на эти работы. К счастью, как говорят спасатели, пожары в учебных заведениях случаются не часто.

Напомним, детей без обязательных прививок не будут допускать к обучению в детских садах и школах.

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