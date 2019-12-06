Ґрати на вікнах та старі вогнегасники: пожежна безпека вишів Києва та Дніпра

У Дніпрі перевірили пожежну безпеку навчальних закладів. Протерміновані вогнегасники та захаращені евакуаційні виходи – основні помилки, які можуть коштувати життя.

В кабінеті з електроплитами, окрім відсутності вогнегасника, рятувальники бачать найжорсткіше порушення, яке здатне перетворити навчання на пастку – ґрати на вікнах.

З 350 закладів за цей рік у Дніпрі не знайшлося жодного, в якому б не було порушень.

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У Києві теж ситуація не краща. В Інституті музики імені Глієра ховати від очей перевіряльників є що. На місці немає ані відповідального за пожежну безпеку, ані вогнегасників.

Вогнегасник знайшовся лише на другому поверсі. Окрім того, що він протермінований, аби дістати його з утримувача – треба неабиякої сили. До усього цього додаються оголені проводи, пожежний щит без піску, і вишенька на торті – захаращений аварійний вихід.

А от київський коледж зв’язку демонструє взірцевість. Окрім системи протипожежного оповіщення, яке коштує закладу 76 тис. грн. на рік, тут і справні вогнегасники, а головне – вміють ними користуватись і викладачі, і студенти.

В коледжі щовесни проводять навчання з евакуації. Тисячний заклад здатний спорожніти за 3-4 хвилини. А от з аварійними виходами теж є проблеми. Якщо він закривається на ключ, то і ключі повинні висіти, і жодних будівельних матеріалів поруч не має бути.

До слова, Факти ICTV розповідали про пожежну безпеку у хостелах Києва.

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