Общественный бюджет для каждого города: программа Артема Стельмашова в Новых лидерах 2

Каждый гражданин может реально влиять на то, каким будет его улица, микрорайон или город. В Киеве уже четвертый год действует специальная программа Общественный бюджет, где жители столицы подают собственные проекты для комфортной жизни в городе, и в случае победы на конкурсе воплощают их в жизнь.

Именно такой путь несколько лет назад прошел и кандидат в новые лидеры Артем Стельмашов: он создал инновационное пространство для образовательных потребностей молодежи CleverSpace. Сейчас же Артем предлагает, чтобы успешная практика Общественного бюджета Киева была в масштабах всей страны.

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Артем Стельмашов может часами рассказывать об общественном бюджете столицы. Ведь сам не только прошел путь от подачи проекта до его реализации, теперь отвечает за его реализацию в Киеве. Участник проекта Новые лидеры 2 начальник отдела по вопросам местного самоуправления Киевсовета и член городской рабочей группы по вопросам Общественного бюджета.

Всего за 3 года в столице удалось уже реализовать 544 проекта на 350 млн грн. Поэтому, такой успешный опыт Общественного бюджета следует распространить на всю страну, считают в Киевсовете.

А еще это будет хорошая диагностика проблем на местах: люди будут подавать проекты и подсказывать власти, что, прежде всего нужно сделать.

К слову, государственные услуги онлайн – программа Леси Чмиль на Новых лидерах 2.

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