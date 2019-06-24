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Громадський бюджет для кожного міста: програма Артема Стельмашова у Нових лідерах 2

Кожен громадянин може реально впливати на те, яким буде його вулиця, мікрорайон чи місто. У Києві вже четвертий рік діє спеціальна програма Громадський бюджет, де жителі столиці подають власні проекти для комфортнішого життя у місті, і в разі перемоги на конкурсі втілюють їх у життя.

Саме такий шлях кілька років тому пройшов і кандидат у нові лідери Артем Стельмашов: він створив інноваційний простір для освітніх потреб молоді CleverSpace. Нині ж Артем пропонує аби успішна практика Громадського бюджету Києва була в масштабах всієї країни.

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Артем Стельмашов може годинами розповідати про громадський бюджет столиці. Адже сам не лише пройшов шлях від подачі проекту до його реалізації, тепер відповідає за його реалізацію у Києві. Учасник проекту Нові лідери 2 начальник відділу з питань місцевого самоврядування Київради і член міської робочої групи з питань Громадського бюджету.

Загалом за 3 роки у столиці вдалося вже реалізувати 544 проекти на 350 млн грн. Тож,  такий успішний досвід Громадського бюджету варто поширити на всю країну, вважають у Київраді.

А ще це буде хороша діагностика проблем на місцях: люди подаватимуть проекти і підказуватимуть  владі, що насамперед потрібно зробити.

До слова, державні послуги онлайн – програма Лесі Чміль на Нових лідерах 2.

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