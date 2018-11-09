Деньги не дошли: дома жителей сел возле Ични до сих пор не отремонтированы

Почти три сотни поврежденных домов, еще несколько десятков разрушенных до основания. Сегодня ровно месяц после пожара на военных складах вблизи Ични на Черниговщине.

Местные жители со страхом ждут зимы – поскольку до сих пор не получили обещанной государственной помощи. А некоторым просто негде жить. Поэтому пока погода позволяет – самостоятельно пытаются починить то, что поддается ремонту.

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Таких домов, где жить опасно, в одной только Августовке – 17. Еще четыре развалились полностью. На второй день после взрывов правительство пообещало выделить 100 млн гривен – за них должны построить новые дома и починить то, что поддается ремонту. Но за месяц деньги на Черниговщину так и не дошли.

Почему через месяц после трагедии люди не получили ни копейки государственной помощи? Но то ли по стечению обстоятельств, то ли благодаря журналистским запросам, лед наконец тронулся. Позавчера Минфин утвердил необходимые документы и деньги таки перевели в областную администрацию. Только средства поступят в Ичнянский городской совет, начнутся работы по восстановлению домов. Семьи, чьи дома не подлежат восстановлению, обязательно до конца года получат жилье.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что на самом деле произошло в Ичне.

Опубликовано Ноябрь, 09 в 11:21



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