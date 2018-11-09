Гроші не дійшли: будинки селян біля Ічні досі не відремонтовані

Майже три сотні пошкоджених будинків, ще кілька десятків зруйнованих вщент. Сьогодні рівно місяць після пожежі на військових складах поблизу І чні на Чернігівщині.

Місцеві жителі з острахом чекають зими – бо досі не отримали обіцяної державної допомоги. А деяким просто ніде жити. Тож поки погода дозволяє – самотужки намагаються полагодити те, що піддається ремонту.

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Таких хат, де жити небезпечно, в одній тільки Августівці – 17. Ще чотири розвалені повністю. На другий день після вибухів уряд пообіцяв виділити 100 млн гривень – за них мають побудувати нові хати та полагодити те, що піддається ремонту. Але за місяць гроші на Чернігівщину так і не дійшли.

Чому через місяць після трагедії люди не отримали ні копійки державної допомоги? Але чи-то за збігом обставин, чи завдяки журналістським запитам, крига нарешті скресла. Позавчора Мінфін затвердив необхідні документи і гроші таки переказали до обласної адміністрації. Щойно кошти надійдуть до Ічнянської міської ради, почнуться роботи з відновлення будинків. Родини, чиї хати не підлягають відновленню, обов’язково до кінця року отримають житло.

До слова, Факти ICTV розповідали, що насправді сталося в Ічні.

Опубліковано Листопад, 09 в 11:21



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