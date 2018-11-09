Гроші не дійшли: будинки селян біля Ічні досі не відремонтовані
Майже три сотні пошкоджених будинків, ще кілька десятків зруйнованих вщент. Сьогодні рівно місяць після пожежі на військових складах поблизу Ічні на Чернігівщині.
Місцеві жителі з острахом чекають зими – бо досі не отримали обіцяної державної допомоги. А деяким просто ніде жити. Тож поки погода дозволяє – самотужки намагаються полагодити те, що піддається ремонту.
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Таких хат, де жити небезпечно, в одній тільки Августівці – 17. Ще чотири розвалені повністю. На другий день після вибухів уряд пообіцяв виділити 100 млн гривень – за них мають побудувати нові хати та полагодити те, що піддається ремонту. Але за місяць гроші на Чернігівщину так і не дійшли.
Чому через місяць після трагедії люди не отримали ні копійки державної допомоги? Але чи-то за збігом обставин, чи завдяки журналістським запитам, крига нарешті скресла. Позавчора Мінфін затвердив необхідні документи і гроші таки переказали до обласної адміністрації. Щойно кошти надійдуть до Ічнянської міської ради, почнуться роботи з відновлення будинків. Родини, чиї хати не підлягають відновленню, обов’язково до кінця року отримають житло.
До слова, Факти ICTV розповідали, що насправді сталося в Ічні.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!