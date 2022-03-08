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Гроші з карток не знімеш, брендові речі – не купиш! Економіка РФ продовжує летить у прірву

Олена Баранова Відеоредактор

Рубль продовжує летіти у прірву, а разом із ним і вся економіка Росії. Остання мотузка, за яку вона тримається – експорт газу та нафти. Але і це можуть уже найближчим часом обрубати. Захід серйозно обговорює найрадикальніші санкції.

Російську економіку продовжують душити санкціями. І це відчули на собі вже всі. Останній найболісніший удар – від платіжних систем Visa та MasterCard.

Тепер росіяни за кордоном не можуть зняти ні копійки зі своїх банківських карток. Через що у них справжня паніка. Розрахуватися навіть в онлайн-магазині теж не вийде.

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