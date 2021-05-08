Деньги за мусор. На Харьковщине молодежь продает хлам на аукционе

В Волчанске подростки мечтают построить для себя спортивную площадку. Она стоит около 70 тыс. грн. Таких денег у детей нет, а заработать могут. Для этого они собирают мусор, потом продают на онлайн-аукционе. Там люди платят за труд и чистую окружающую среду.

Организовал и сплотил вокруг себя молодежь известный украинский брейкдансер Максим Тележный. Он не только привлек подростков к спорту и хип-хопу, но и учит быть ответственными.

Ведь некоторые из молодежи уже славились хулиганскими поступками, а общее дело смогло всех сплотить. Они вместе отремонтировали спортивную площадку — покрасили и укрепили снаряжение.

Но дети уже хотят новую и современную площадку, поэтому именно для этого собирают средства. На этот раз на онлайн-аукционе продали мусора более чем на 2,5 тыс. грн. Всего собрали более 6,5 тыс. грн.

Этой суммы все равно недостаточно. Благотворители даже предлагали свою помощь, но юные эко-активисты отказались — признаются, что хотят заработать на свою площадку самостоятельно.

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