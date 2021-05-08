Гроші за сміття. На Харьківщині молодь продає непотріб на аукціоні

У Вовчанську підлітки мріють побудувати для себе спортивний майданчик. Він коштує близько 70 тис. грн. Таких грошей діти не мають, а заробити можуть. Для цього вони збирають сміття, яке потім продають на онлайн-аукціоні. Там люди платять за працю і чисте довкілля.

Організував і згуртував довкола себе молодь відомий український брейкдансер Максим Тележний. Він не лише долучив підлітків до спорту та хіп-хопу, але й вчить бути відповідальними.

Адже дехто з молоді вже славився хуліганськими вчинками, а спільна справа змогла всіх згуртувати. Вони разом відремонтували спортивний майданчик – пофарбували та зміцнили знаряддя.

Але діти вже хочуть новий та сучасний майданчик, тому саме для цього збирають кошти. Цього разу на онлайн-аукціоні продали сміття на понад 2,5 тис грн. Усього зібрали більше ніж 6,5 тис. грн.

Цієї суми все рівно недостатньо. Благодійники навіть пропонували свою допомогу, але юні еко-активісти відмовились – зізнаються, що хочуть заробити на свій майданчик самостійно.

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